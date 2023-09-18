Отопительный сезон в Казани может начаться в третьей декаде сентября

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Старт отопительного сезона в Казани намечен на третью декаду сентября. Такие данные содержатся в презентации доклада заместителя руководителя исполкома города Искандера Гиниятуллина на «деловом понедельнике».



— Начало отопительного сезона в Казани будет объявлено при достижении среднесуточными температурами наружного воздуха +8 градусов в течение пяти дней подряд. В прошлом году мы начали отопительный период 26 сентября, — рассказал он.

Искандер Гиниятуллин анонсировал работу горячих линий в администрациях районов Казани и Комитете ЖКХ в период пуска тепла. Он обратил внимание, что на отладку тепловых режимов уходит две-три недели.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани почти все объекты готовы к старту отопительного сезона. Однако 68 жилых многоквартирных домов не получили паспорта готовности. Период, до которого они должно были это сделать, — 15 сентября.



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Татьяна Демина