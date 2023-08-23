Итоги дня: крушение самолета Пригожина, расширение БРИКС, посадка индийского «Чандраян-3» на Луну
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 23 августа:
- В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, сообщили в МЧС России. По данным СМИ, трагедия случилось в районе 18:30 по мск.
- В результате крушения самолета погибли 10 человек, из них три члена экипажа. МЧС России проводит поисковые работы. Как заявили в Росавиации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился в списке пассажиров. Начато расследование катастрофы. По данным Mash, одна из версий крушения самолета — теракт на борту, информацию проверяют спецслужбы.
- Как сообщает Readovka со ссылкой на источник, смерть Пригожина в результате крушения самолета пока не подтверждается — его судьба неизвестна. Основатель ЧВК «Вагнер» мог находиться на другом самолете.
- Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза. Организация приняла документ, в котором «излагаются принципы... расширения группы».
- Президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, который сейчас проходит в ЮАР, что следующее заседание глав государств пройдет в Казани в октябре 2024 года. Однако конкретные даты пока не согласованы. Как утверждает российский президент, планируется провести порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.
- Также Владимир Путин пригласил команды стран, участвующих в мероприятии, на «Игры будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Он обратил внимание, что «эти соревнования представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами».
- Уже совсем скоро, с 27 по 30 августа, в столице Татарстана пройдет еще одно мероприятие — Казанский глобальный молодежный саммит. На него заявились 4 тысячи делегатов из более 80 стран. Главной повесткой второго Казанского глобального молодежного саммита станет роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи. Участников ждет пленарная сессия с участием руководства Татарстана и федерального центра, а также молодежного корпуса стран.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил АО «Аммоний» в Менделеевске. Раису Татарстана доложили о стадии готовности производства реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, а также показали создаваемую площадку по производству жидкой углекислоты.
- Также Рустам Минниханов осмотрел Менделеевский военный комиссариат после капитального ремонта. Он осмотрел пункт отбора граждан на военную службу по контракту, высоко оценив качество капитального ремонта.
- В Татарстане следующая рабочая неделя будет четырехдневной — дополнительным выходным станет среда, 30 августа, когда традиционно празднуется День республики. А рабочий день 29 августа уменьшается на один час.
- В Приволжском федеральном округе, в том числе и в Татарстане, на этой неделе возможны заморозки. Они ожидаются на севере ПФО 23—25 августа при прояснениях после дождей. Температуры могут опуститься до -1 градуса, на юго-западе Свердловской области ночью и утром 23 и 24 августа температуры могут опуститься до -2 °С.
- Неделю назад из колонии в Мордовии в зону специальной военной операции этапировали 47-летнего экс-начальника отдела УЭБиПК МВД Татарстана Рустема Нариманова, которого суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 36 млн рублей и лишил спецзвания подполковника полиции. Попытки осужденного обжаловать результат процесса не удались, и он добровольно подписал контракт на службу.
- В российских школах, колледжах и техникумах перед 1 сентября — 29 и 30 августа — впервые пройдут учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе.
- Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной с июля 1942 года по февраль 1943 года территории. В результате бомбардировок и артобстрелов в период оккупации погибли не менее 131 тыс. мирных жителей. Общее число жертв в регионе превысило 361 тысячу.
- В Казани готовятся к масштабной реставрации Закабанной мечети на ул. Хади Такташа стоимостью в треть миллиарда рублей. Проект прошел экспертизу и получил положительное заключение. Работы планируют начать к лету 2024 года, мечети хотят вернуть исторический облик.
- Власти Татарстана планируют продлить до 2026 года срок действия пониженной ставки по налогу на имущество в 1,6% для железнодорожной инфраструктуры, решение связано с изменениями в Налоговом кодексе России, вступившими в силу в конце прошлого месяца.
- Власти Татарстана планируют увеличить ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), направляемые в рамках адресной социальной поддержки отдельных категорий населения. Согласно расчетам, с 2024-го по 2026-й год коэффициент индексации ежегодно составит 1,04. Для сравнения: в текущем году он достиг 1,061. Подробнее о том, как изменятся размеры пособий, субсидий и стипендий для жителей республики, — в нашем материале.
- В Альметьевске 2 сентября пройдет День нефтяника. На концерте ожидается выступление певицы Полины Гагариной и группы «Любэ».
- Сразу пятерых футболистов казанского «Рубина» вызвали в национальные сборные, это Игор Вуячич, Виталий Лисакович, Угочукву Иву, Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев.
- Казанское МУП «Водоканал» закупит три тысячи SIM-карт для передачи данных с устройств, подключенных к системе интеллектуального учета. На эти цели предприятие готово потратить более 2,2 миллиона рублей, контракт с оператором будет заключен сразу на несколько лет. Оказываться услуги подвижной радиотелефонной связи будут с 1 октября текущего года по 31 декабря 2026-го.
- С 15 по 21 августа на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,09%. Год к году инфляция составила 4,88% после 4,66%. В секторе продовольственных товаров цены снизились на -0,02%, а вот в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен увеличились (0,30%).
- Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Таким образом, Индия успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны и стала четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).
- Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник.
Ключевые события 546-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщили в Минобороны России, ночью Украина снова попыталась совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам Москвы. Два беспилотника удалось уничтожить средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».
- Еще один БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. В селе Лавы Валуйского округа в Белгородской области ВСУ обстреляли санаторий, в результате чего погибли трое мирных жителей, на территорию санатория сбросили две гранаты с БПЛА.
- Президент России Владимир Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Ее он обсудил на встрече с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником
- В Минобороны России также заявили, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.
- На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.
- На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах. Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Приволье, Макеевка Луганской Народной Республики, Берестовое, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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