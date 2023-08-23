В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек

В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек, из них 3 члена экипажа. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

МЧС России проводит поисковые работы.



По данным СМИ, инцидент произошел в 18.30. Самолет упал при заходе на посадку. Ряд telegram-каналов сообщают, что разбившийся самолет якобы принадлежит Евгению Пригожину. Официального подтверждения этой информации нет.



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Айрат Назипов