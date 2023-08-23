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«Известия»: в Тверской области разбился самолет

19:40, 23.08.2023

Самолет потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По информации СМИ, инцидент произошел в 18.30. Самолет упал при заходе на посадку.

Уточняется, что на борту находились семь человек. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие. На месте работают сотрудники экстренных служб. Все подробности произошедшего выясняются.

Ряд telegram-каналов сообщают, что разбившийся самолет якобы принадлежит Евгению Пригожину. Официальной информации по инциденту пока нет.

12 августа, в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30. Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

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Айрат Назипов
Происшествия

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