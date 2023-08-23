В Татарстане продлят пониженную ставку по налогу на имущество в 1,6% для железнодорожной инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана планируют продлить до 2026 года срок действия пониженной ставки по налогу на имущество в 1,6% для железнодорожной инфраструктуры. Такое решение связано с изменениями в Налоговом кодексе России, вступившими в силу в конце прошлого месяца.

Ставки налога на имущество организаций в 2023 году представляют собой следующее:

ставка 2% — применяют для расчета налога по кадастровой стоимости;

ставка 2,2% — применяют, если базой расчета является среднегодовая стоимость.

Это предельные значения, и региональные законодатели вправе снижать их на территории своего субъекта. Если же в местном законодательстве нет установленных ставок, то применяются тарифы Налогового кодекса страны. Он свою очередь предусматривает льготы:

для газопроводов и инфраструктурных объектов на месторождениях полезных ископаемых — 0%;

для железнодорожных путей общего пользования и их сооружений — 1,6%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории Татарстана пониженная ставка действует с 2020 года. Ее срок неоднократно увеличивался и должен был истечь в конце 2023-го. Однако в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ она вновь была продлена на 2024—2026 годы.

Проект, вносящий изменения во вторую статью Закона республики от 28 ноября 2003 года № 49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций» уже направлен на приведение в соответствие законодательства региона с нормами Налогового кодекса. Вступить в силу он сможет с 1 января 2024 года.

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Максим Кокунин