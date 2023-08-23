Три человека погибли в результате обстрела санатория в Белгородской области

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В селе Лавы Валуйского округа в Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли санаторий, в результате чего погибли трое мирных жителей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



— Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью, — написал губернатор в своем telegram-канале.

Он указал, что ВСУ сбросили на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Был поврежден фасад здания, выбиты четыре окна. На месте работают оперативные службы.

21 августа над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника. Пострадавших и разрушений не было.



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Маргарита Головатенко