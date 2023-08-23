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Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» приземлился на поверхности Луны

15:47, 23.08.2023 1

Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» осуществил мягкую посадку на поверхности Луны, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Таким образом, Индия успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны и стала четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

За трансляцией по видеомосту с саммита БРИКС в ЮАР наблюдал премьер страны Моди.

20 августа специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) приступили к проверке систем перед посадкой «Чандраяна-3» на Луну.

«Чандраян-3» — третий аппарат для изучения Луны, запущенный Индией. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году, вторая миссия «Чандраян-2» в 2019 году завершилась неудачей, но орбитальная станция продолжает работу на орбите Луны.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:49
    Смешно, однако. А Рогозину и Ко привет от индусов!
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