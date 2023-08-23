Полина Гагарина и группа «Любэ» приедут в Альметьевск на День нефтяника

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Альметьевске 2 сентября пройдет День нефтяника. Как сообщает местная администрация, поздравить жителей города приедут Полина Гагарина и группа «Любэ».

Артисты выступят на площади «Нефтяников». Там же на сцену выйдут группа «Моя Мишель» и «Рондо». Еще запланирован концерт Раиля Арсланова. Праздничная программа будет идти с 17.00 по 22.00.

Праздник стартует в городе на улицах Гагарина и Ленина. В 11.00 альметьевцам покажут театрализованное представление, после чего начнется праздничный парад. Спустя два часа в городе начнется концерт.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Отметить День нефтяника можно и на других площадках города. Например, в индустриальном сквере будет проходить фестиваль уличных культур, а на площади ДС «Юбилейный» состоится конкурс профессионального мастерства молодых работников.

А в Бугульме 30 августа отметят сразу три праздника — День республики, День города и День нефтяника. Перед жителями и гостями города выступит известная группа Gayazovs Brothers. Праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на центральной площади города имени Ленина.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов