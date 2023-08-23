Раис Татарстана посетил «Аммоний» в Менделеевске

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил АО «Аммоний» в Менделеевске, где ознакомился с новыми проектами и встретился с коллективом, сообщает пресс-служба раиса республики.



Рустаму Минниханову доложили о стадии готовности производства реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Производство должно стартовать в октябре 2023 года. Предполагаемая мощность — 32 тысячи тонн в год. Обеспечивать деятельность будут девять человек.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Также раису региона показали создаваемую площадку по производству жидкой углекислоты.

Напомним, ежегодно предприятие выпускает 717,5 тысячи тонн аммиака, 752,5 тысячи тонн карбамида. На производстве работают 1 390 человек.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Стоимость чистых активов АО «Аммоний» по итогам 2022 года составила -22,7 млн рублей. Чистые активы по итогам 2021 года составляли -44,2 млрд рублей. За год «Аммоний» сократил величину задолженности перед кредиторами на 99,9%.

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Маргарита Головатенко