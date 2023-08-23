Росавиация: Евгений Пригожин значился пассажиром на борту упавшего самолета

Евгений Пригожин был на борту упавшего самолета. Об этом сообщает Росавиация.



— Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина, — рассказали в ведомстве.

В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек, из них 3 члена экипажа. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.



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Айрат Назипов