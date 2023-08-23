Суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом

Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной с июля 1942 года по февраль 1943 года территории. Об этом сообщает Генпрокуратура России.



В результате бомбардировок и артобстрелов в период оккупации погибли не менее 131 тыс. мирных жителей. Общее число жертв в регионе превысило 361 тысячу.

Более 95 тысяч военнопленных, проходивших службу в Красной Армии и захваченных нацистами в ходе ожесточенных боев, содержались в 47 лагерях на территории области, где подвергались избиениям и пыткам.

— Актуальный размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками Сталинградской области и ее жителям, на сегодняшний день превышает 17 трлн рублей, — указали в Генпрокуратуре.

realnoevremya.ru (архив)

В феврале Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза Германией в ходе Великой Отечественной войны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали более тринадцати миллионов гражданского населения СССР.

В октябре 2022 года Ленинградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны в Ленинградской области.



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Маргарита Головатенко