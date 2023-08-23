Казанский «Водоканал» купит три тысячи SIM-карт для передачи данных с «умных» счетчиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти 2,5 тысячи объектов будут передавать данные со счетчиков через мобильный интернет

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» закупит три тысячи SIM-карт для передачи данных с устройств, подключенных к системе интеллектуального учета. На эти цели предприятие готово потратить более 2,2 миллиона рублей. При этом контракт с оператором будет заключен сразу на несколько лет. Оказываться услуги подвижной радиотелефонной связи будут с 1 октября текущего года по 31 декабря 2026-го.

В перечень объектов, с которых будут передаваться данные, вошли 2 479 адресов. Таким образом, охватываться будут улицы и дома абсолютно всех районов Казани, а также жилые массивы и поселки, расположенные в ее пригороде. Среди них имеются и центральные: Кремлевская, Петербургская, Лево-Булачная, Университетская, Московская, Пушкина, Айвазовского. И находящиеся на периферии: Паровозников (поселок Залесный), Новороссийская (поселок Новое Юдино), Лесная (поселок Петровский), Овражная (поселок Салмачи).

При этом организовывать каналы связи будут не только для жилых домов, но и для отделений полиции, поликлиник, складов, кофеен, магазинов, мастерских и других организаций.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Поставляться и устанавливаться уже активные SIM-карты будут в течение 14 дней после каждой заявки «Водоканала». Через них данные будут передаваться посредством подвижной радиотелефонной связи в стандарте 2G, 3G, 4G. Важным условием является то, что на картах по умолчанию должны отсутствовать установка и проверка PIN-кода, а также блокировка при отсутствии активности.

Связь от объекта до сервера мониторинга предприятия должна быть бесперебойной и независимой от типа рельефа местности. В случае если все же произойдет падение трафика, то оператор обязан будет найти причину и решить проблему. Кроме того, он должен будет вести круглосуточное бесплатное справочно-информационное обслуживание по возникающим вопросам.

В Казани увеличивают число умных счетчиков на фоне снижения собираемости платежей ЖКУ

В начале 2023-го в Татарстане снизилась собираемость платежей за ЖКУ — на 0,6%, и в среднем по республике составила 94%. На фоне этого казанский «Водоканал» уже потратил в этом году более 28,5 миллиона рублей на внедрение системы мониторинга данных водосчетчиков. В сумме с 2019 года на эту систему выделили 90,5 миллиона рублей.

Закупка осуществлялась на собственные средства МУП «Водоканал». И несмотря на то, что процедура существует не первый год, а уже на протяжении пяти лет, нынешний контракт являлся самым дорогим. Для сравнения: предыдущая закупка осуществлялась сразу на два года — полный 2021 и 2022-й, однако ее стоимость оценивалась в 22,6 миллиона рублей. Даже в пандемийный 2020-й цена договора была ниже, а именно 20,8 миллиона. Что касается самого первого контракта в 2019 году, когда проект только начал реализовываться, то его стоимость составляла всего 18,4 миллиона.

В рамках договора подрядчик устанавливает на объектах специальные счетчики и их комплектующие: батарею повышенной емкости, Wi-Fi-антенну, контроллеры, преобразователи давления и др. После этого он своими же силами осуществляет пусконаладку с последующей интеграцией в программу диспетчеризации. Готовая система объединяет группы приборов в единую беспроводную сеть, позволяющую считывать показания счетчиков воды на различных архитектурных объектах, включая многоквартирные дома, коттеджные поселки, а также дачные кооперативы.

Таким образом, управляющая компания может дистанционно отслеживать расход энергетических ресурсов и возможные аварии. Кроме того, с помощью системы коммунальным организациям становится легче контролировать своевременность оплаты по счетам.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Что еще закупает «Водоканал»

Казанское МУП «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, регулярно тратит крупные суммы на оказание услуг по обслуживанию своих потребителей. Однако на собственные нужды предприятие все же готово потратить гораздо больше. Так, например, в текущем году на выполнение 18 видов услуг, в числе которых ежемесячный расчет, работа контактного центра, производство отчетов и многое другое, — организация потратила 16,9 миллиона рублей.

При этом на обеспечение своих работников спецодеждой с 2019 года предприятие направило более 82,6 миллиона рублей. Только в 2022 году оно потратило на эти цели почти 31,4 миллиона рублей. Первый договор, на 15,6 миллиона рублей, МУП заключило в самом начале прошлого года. Второй, на сумму почти 15,8 миллиона, появился летом. Также договоры более чем на 36,5 миллиона рублей «Водоканал» заключил в 2021 году, на 7,2 миллиона — в 2020 году, на почти 11,4 миллиона — в 2019-м. В январе уже этого года закупка одежды для обеспечения своих нужд в первом и втором кварталах осуществлялась на 18,2 миллиона рублей.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Еще одной интересной графой в тратах предприятия является организация питания работников аварийных бригад. Так, например, в октябре «Водоканал» искал подрядчика для обеспечения этих нужд за 2,7 миллиона рублей. Кормить сотрудников планировалось исключительно отечественными продуктами. Под запретом были полуфабрикаты, блюда с добавлением сои и генно-модифицированных организмов, а также гарниры из сухих концентратов.

Кроме того, этим летом «Водоканал» на портале госзакупок выложил ряд тендеров, имеющих косвенное отношение к его непосредственной деятельности. Например, мобильные телефоны на 57 тысяч рублей. Смартфоны обязательно должны идти в комплекте с чехлами-накладками. От них ждут поддержки всех видов связи, от 2G до LTE, и по два слота для SIM-карт. В техническом задании четко прописана операционная система Android. Необходимый объем оперативной памяти устройства — 4 гигабайта, а встроенной — 64 гигабайта. Также в списке закупок оказались канцтовары, урны для батареек, планы эвакуации, шкафы для ключей и другое. Подробнее — в материале «Реального времени».

Финансовые рекорды не помогают решить имеющиеся проблемы

Говоря об астрономических суммах, связанных с казанским «Водоканалом», нельзя не упомянуть и тот факт, что в 2022 году предприятие показало рекордную прибыль в 318 миллионов рублей. Эта сумма оказалась максимальной за всю историю отчетности организации, которая начинается с 1993 года. Так, например, в сравнении с самым первым значением в 4,4 миллиона она увеличилась на 7 119,92%, или на 314 млн рублей. Что же касается прошлого года, то ее показатель поднялся на 19,04%, или на 50,9 миллиона рублей.



Несмотря на столь успешные финансовые результаты, в первом квартале 2023 года в Казани на сетях водоотведения зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в начале года по ул. Чистопольской, 38 случился еще один провал на третьем Северном коллекторе, реконструкция которого стартовала в феврале прошлого года. Десять аварий случилось по ул. Химической и Тэцевской, пять — на ул. Дубравной, две — на ул. Братьев Касимовых, одна — на ул. Технической и Тульской.

За 2022 год на сетях водоснабжения Казани произошло 1 174 аварии — на 250 меньше, чем в 2021-м. В 590 случаях водоснабжение пришлось приостанавливать на срок от одного до восьми часов, в 285 — от 8 до 16 часов. При этом аварий на сетях канализации за прошлый год зарегистрировали 156 — на 20 больше, чем в предыдущем.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июле руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что при износе, которого достигли городские коммунальные сети, аварии на них неизбежны. Такое заявление он сделал на «деловом понедельнике», заслушав доклад гендиректора МУП «Водоканал» Андрея Егорова.



— При нынешнем износе наших сетей прорывы неизбежны. И я благодарю, что там, где у нас действительно большой трафик движения, оперативно устраняются аварии, — заявил он, обратив внимание, «что есть, где затягивается», например на улице Аделя Кутуя.

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Максим Кокунин