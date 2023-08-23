Темой Казанского глобального молодежного саммита станет роль традиционных ценностей в воспитании детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главной повесткой второго Казанского глобального молодежного саммита станет роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.



— Для нас это крайне важная тема, потому что в современных условиях и в современном мире, наверное, это одна из ключевых и самых актуальных тем, — заявил он.

Ринат Садыков обратил внимание, важно, чтобы молодежь умела правильно ориентироваться «в тех событиях, которые сегодня происходят» на локальном, региональном и международном уровнях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Ценности крепкой семьи, традиционных семей, культуры, той самобытности, которая сегодня есть у наших народов, она тоже ставится сегодня во главу угла как пример того, как мы можем обеспечить достаточно правильное, выдержанное, традиционное воспитание наших детей, наших подростков и нашей молодежи, — рассказал министр по делам молодежи Татарстана.

Напомним, на второй Казанский глобальный молодежный саммит заявились 4 тысячи делегатов из более 80 стран. Он пройдет в столице Татарстана в конце августа. Для участников мероприятия подготовили культурную и деловую программу.



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Татьяна Демина