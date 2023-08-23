В Татарстане могут проиндексировать ежемесячные выплаты для граждан на три года вперед

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана планируют увеличить ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), направляемые в рамках адресной социальной поддержки отдельных категорий населения. Согласно расчетам, с 2024 по 2026-й коэффициент индексации ежегодно составит 1,04. Для сравнения: в текущем году он достиг 1,061. Подробнее о том, как изменятся размеры пособий, субсидий и стипендий для жителей республики, — в нашем материале.

Выплаты получат ветераны труда, чьи пенсии не превышают 20 тысяч рублей

Согласно предлагаемым изменениям, с 1 января 2024 года ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, пенсия которым назначена в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и не превышает 20 тысяч рублей, составит 605 рублей.

В 2025-м ЕДВ для них будет увеличена до 630, а в 2026-м — до 656 рублей.

То же самое касается и ветеранов труда, получающих пенсии не по основаниям 1-го пункта 5-й статьи Закона Татарстана от 8 декабря 2004 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» либо находящихся на пожизненном содержании за работу. Но при этом их возраст должен составлять 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), а величина среднемесячного дохода не превышать 20 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Такая же индексация коснется и лиц, награжденных госнаградами республики в соответствии с законом от 10 октября 2011 года №74-ЗРТ «О государственных наградах РТ» и имеющих необходимый стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. Это распространяется и на граждан, получивших госнаграды, но получающих пенсии на других основаниях.

Напомним, в этом году для всех этих категорий граждан ежемесячная выплата предусмотрена в размере 581 рубля.

Пострадавшие от репрессий также получат новые субсидии

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, со следующего года будет полагаться ЕДВ в размере 902 рублей. Такая же сумма будет направляться пенсионерам, награжденным орденами или медалями Советского Союза за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и реабилитированным гражданам.



В 2025-м выплата для них будет увеличена до 939, а в 2026-м — до 977 рублей. В текущем году все эти граждане получают ежемесячное пособие в размере 867 рублей.

При этом гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в следующем году планируется ежемесячно выплачивать 757 рублей. С 2025 года эту сумму проиндексируют еще до 788, а в 2026-м — до 820 рублей. Для сравнения: в 2023 году для этих людей предусмотрена ЕДВ в 727 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выплаты для детей-сирот, что ходят в школу, выше, чем для тех, кто еще в детском саду

Что касается детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей и был передан под опеку (попечительство) в приемные семьи, то для них выплаты будут увеличены следующим образом:

Для дошкольников с 1 января 2024 года ЕДВ предусмотрена в размере 10 740 рублей, с 2025-го — 11 170, а с 2026-го — 11 617.

Для школьников со следующего года ежемесячная выплата составит 12 384 рубля, с 2025-го — 12 880, а с 2026-го — 13 396.

В текущем году они получают 10 326 и 11 907 рублей соответственно.

Субсидию на проезд для детей-сирот и лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, в 2024 году планируется выделять в размере 369 рублей. С 1 января же 2025-го она увеличится до 384, а в 2026-м — до 400 рублей. Такие же суммы предусмотрены для детей граждан, имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, обучающихся в общеобразовательных или профессиональных образовательных организациях.



В этом году для этих категорий граждан предусмотрена субсидия в размере 354 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вместе с этим ежемесячная субсидия на приобретение лекарств для ребенка в возрасте до шести лет (в связи с теми же условиями, что представлены в предыдущем случае) в 2024 году должна достигнуть 164 рублей. В 2025-м она будет проиндексирована до 171, а в 2026-м — до 178 рублей. Для сравнения: в 2023 году они получают 157 рублей.

В следующем году выплаты на проезд для пенсионеров вырастут на 4,13%

В 2024 году ЕДВ на проезд пожилым людям, пенсия которым назначена в соответствии с законами №400-ФЗ «О страховых пенсиях», №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет, тем, кто соответствует условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными законами по состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшим необходимого возраста или не имеющим право на меры социальной поддержки, а также тем, у кого уровень имущественной обеспеченности ниже установленного, составит 605 рублей.



В 2025-м выплата увеличится до 630, а в 2026-м — до 656 рублей. В этом году эта ежемесячная выплата для пенсионеров достигает суммы в 581 рубль.

Незначительные изменения ожидаются и в ежедневных выплатах на школьное питание

Что касается обеспечения питанием обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в государственных и муниципальных организациях, а также тех, кто учится в профессиональных образовательных организациях, с начала следующего года ежедневно им будет выделяться 9,2 рубля, с 1 января 2025-го — 9,6 рубля, а в 2026-м — 10 рублей.



В текущем году ежедневная выплата, направленная на организацию питания для школьников и студентов колледжей, достигает 8,8 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По четырем направлениям выплаты не будут индексироваться

При этом на будущие три года не расписаны еще четыре направления выплат. Все они относятся к ежемесячному пособию граждан, имеющих детей в возрасте до 18 лет, но среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Татарстане, а также тех, чей уровень имущественной обеспеченности ниже установленного:

на ребенка в возрасте до 16 лет (обучающегося в общеобразовательной организации до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) — в этом году 385 рублей;

на ребенка одинокой матери — в этом году 1 014 рублей;

на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством России, когда взыскание средств невозможно, — в этом году 573 рубля;

на ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и матроса, а также в случае нахождения отца ребенка в военной профессиональной образовательной организации и военной организации высшего образования до заключения контракта — в этом году 573 рубля.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Как обстоят дела с ЕДВ в соседних регионах

Что касается соседних регионов, то в Башкирии, например, ветераны труда ежемесячно получают 400 рублей, труженики тыла — 450 рублей. ЕДВ реабилитированных достигает 700, а пострадавших от репрессий — 600 рублей. В Марий Эл же ветераны труда получают ежемесячно 462 рубля, реабилитированные — 558, а пострадавшие — 224 рубля. При этом все эти выплаты полагаются только нуждающимся пенсионерам, чей среднемесячный доход ниже 18 тысяч рублей. В Мордовии неработающие ветераны труда ежемесячно получают ЕДВ лишь в 290 рублей. Субсидии для тружеников тыла и жертв репрессий составляют 435 рублей.

Башкирские пенсионеры, которые получают страховую пенсию, ветераны труда, а также жертвы репрессий могут приобрести единый социальный проездной. Он дает право проезда на трамваях, троллейбусах, городских автобусах и др. В Мордовии же таким гражданам, если их доход не превышает двух прожиточных минимумов, выделяется ежемесячная денежная выплата на транспорт в 144 рубля.

Кроме того, в соседней Башкирии пенсионерам полагается материальная помощь на приобретение лекарств и проведение операций в сумме 2 тысячи рублей. Марийским труженикам тыла и жертвам репрессий на покупку лекарств выплачивают ЕДВ в размере 46 рублей. При этом реабилитированным эта выплата полагается, только если их доход не превышает 18 тысяч рублей в месяц.

realnoevremya.ru (архив)

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Максим Кокунин