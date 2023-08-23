Сбитый украинский беспилотник попал в строящуюся башню «Москва-Сити»
Сегодня ночью Украина снова попыталась совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам Москвы, сообщили в Минобороны России.
— 23 августа с. г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по Москве, — сказано в сообщении.
Уточняется, что два из атакующих БПЛА удалось уничтожить средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».
Как добавили в Минобороны России, пострадавших нет. Эту информацию позже подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин.
— Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет, — заявил он.
Вчера над территориями Брянской и Московской областей была пресечена очередная попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотников. Всего было уничтожено четыре БПЛА.
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