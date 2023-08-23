В Татарстане следующая рабочая неделя будет четырехдневной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане следующая рабочая неделя будет четырехдневной — дополнительным выходным станет среда, 30 августа, когда традиционно празднуется День республики.

О дополнительном нерабочем дне в конце лета татарстанцам напомнили в Минтруда региона. В ведомстве обратили внимание, что, по Трудовому кодексу России, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих такому выходному, то есть 29 августа, уменьшается на один час.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 30 августа в Казани, помимо Дня республики, отпразднуют и День города. Запланированы салют, выступление звезд российской эстрады — Клавы Коки и Jony, фестиваль народного костюма «Милли кием» на набережной озера Кабан и многое другое. Подробнее — в материале «Реального времени».



В следующем году День республики выпадает на пятницу. Таким образом, татарстанцы будут отдыхать три дня подряд — 30 и 31 августа, а также 1 сентября.

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Татьяна Демина