Гидрометцентр России спрогнозировал заморозки в Приволжском федеральном округе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, на этой неделе возможны заморозки. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

По прогнозу, заморозки ожидаются на севере Приволжского федерального округа 23-25 августа при прояснениях после дождей. Температуры могут опуститься до -1 градуса.

Заморозки также прогнозируют на юго-западе Свердловской области. Ночью и утром 23 и 24 августа температуры могут опуститься до -2°С

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 20 августа началось похолодание. На этой неделе по ночам прогнозируется понижение температур до +4 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +24°С.

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Татьяна Демина