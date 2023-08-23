На Казанский глобальный молодежный саммит заявились 4 тысячи делегатов из более 80 стран

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На второй Казанский глобальный молодежный саммит заявились 4 тысячи делегатов из более 80 стран. Об этом рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

— У нас достаточно много заявок поступило от разных стран, порядка 80 с лишним стран подали заявки. Четыре тысячи делегатов. Порядка 30 с лишним стран мы подтвердили их участие и они сейчас находятся в процессе регистрации, — сообщил он.

Казанский глобальный молодежный саммит пройдет в столице Татарстана с 27 по 30 августа. По словам Рината Садыкова, запланирована обширная культурная и деловая программа.

— В рамках деловой программы запланировано проведение пленарной сессии с участием руководства Татарстана, с участием руководства молодежного корпуса стран и, конечно же, наших коллег из федерального центра, — уточнил министр.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022 году Казанский глобальный молодежный саммит посетили более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран — из Ирана, Ливии, ОАЭ и так далее. Он проходил в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».

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Татьяна Демина