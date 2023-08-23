Закабанной мечети Казани вернут купол и стрельчатые окна

Мусульманский храм готовят к масштабной реставрации сроком на 3 года. В это время службы будут идти в медресе

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Казани готовятся к масштабной реставрации Закабанной мечети на ул. Хади Такташа стоимостью в треть миллиарда рублей. Проект прошел экспертизу и получил положительное заключение. Полностью документы будут готовы к лету 2024 года, после чего и начнутся сами реставрационные работы, в ходе которых мечети вернут исторический облик. Подробнее о том, какие обновления ждут Дом Аллаха на набережной озера Кабан, — в материале «Реального времени».

Вернут задумку архитектора

Эскизный проект того, как будет выглядеть мечеть, уже готов, но это только видение того, какой будет мечеть после реставрации. Его должны одобрить три специалиста, священнослужители и общественность. Однако уже известно, что эскиз воспроизводит задумку архитектора, храм был спроектирован в 1912—1914 годах.

Специалисты изучали архивные материалы. Мечеть не осталась в стороне и выделила средства собственному эксперту, который помогал находить архивные материалы — свидетельства того, как выглядел этот Дом Аллаха в прошлом.



Из федерального бюджета выделено 17 млн рублей на создание проекта реконструкции Закабанной мечети. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Наш специалист в московском архиве нашел фотографии стрельчатых окон на втором этаже. Они на бумаге тоже есть, но мы доказали, что они изначально были построены именно в таком виде, — поделился с «Реальным временем» мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф Давлетшин. — Сейчас вы видите квадратные окна, которые вырубили намного позже для детского садика, который здесь располагался. Должны, конечно, вернуть внешний вид здания, который изначально задумывался.

То же самое касается крыши. Изначально должен был быть купол, но коммунисты упростили себе задачу и сделали обычную скатную крышу.

По словам Юсуфа Давлетшина, специалисты рассчитали, что реставрация мечети обойдется в сумму не меньше 300 млн рублей.

предоставлено realnoevremya.ru Юсуфом Давлетшиным

— Этажность нужно убрать, тахаратную нужно убрать, все старые перекрытия деревянные, 100 лет уже прошло. В мечети всегда должно быть свободное пространство от пола до купола, — объяснил корреспонденту издания сотрудник мечети Фирдус хазрат Хасанов. — Комната омовения должна быть с улицы, она не должна быть внутри мечети.



Из молельного зала на первом этаже раньше верующие видели купол, сейчас над головой у молящихся низкий потолок. Помещение для женщин вообще находится в стороне от основного зала в отдельной комнате — в пристройке, которую сделали в советские времена, она не была предусмотрена проектом. По верху основного молельного зала шли галереи, где и молились женщины. Поэтому потолок в молельном зале уберут совсем и пристроят галереи с лестницами, как это и было изначально.



«Наш специалист в московском архиве нашел фотографии стрельчатых окон на втором этаже». предоставлено realnoevremya.ru Юсуфом Давлетшиным

Памятник федерального значения



Из федерального бюджета выделено 17 млн рублей на создание проекта реконструкции Закабанной мечети, объяснил депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов: «Это один из проектов «Историческая память» партии «Единая Россия». Мы являемся инициаторами реставрации и реконструкции исторически значимых для людей объектов. А деньги выделяются из федерального бюджета, потому что это памятник федерального значения».



Окончательно проект будет готов к лету 2024 года, сообщил депутат. «Когда будет готов проект, только тогда будет понятно, сколько будет стоить сама реставрация и реконструкция здания. Здание сложное и работы неординарные предстоят. Поэтому сейчас сказать, сколько будет стоить реконструкция, невозможно», — отметил Гильмутдинов.

Работы планируют провести за 3 года, поэтому, если к концу 2024 года начнутся работы, вновь мечеть отроется для верующих только к концу 2027-го. Намаз же планируют проводить в медресе, которое находится прямо во дворе мечети справа, там есть подходящее для этого помещение.

Работы планируют провести за 3 года, поэтому, если к концу 2024 года начнутся работы, вновь мечеть отроется для верующих только к концу 2027-го. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Аксакалы учились здесь в школе, теперь приходят молиться

Проект мечети разработал архитектор Александр Печников. В 1912 году готовили мероприятия по празднованию дня принятия ислама, в рамках которых и запланировали построить мечеть и исламскую школу. К 1914 году возвели медресе, которое до сих пор стоит во дворе мечети и является памятником регионального значения. Во время войны в этом здании располагался штаб 120-й стрелковой дивизии в период ее формирования. Медресе реставрировать не будут, и как раз в нем-то предполагают читать намазы, пока храм будут восстанавливать.



Что касается самой мечети, то открыли ее только в 1926 году и с некоторыми отклонениями от проекта. В частности, не был установлен купол. Впрочем, в 1930 году культовое сооружение уже отобрали у верующих, с минарета сняли полумесяц и водрузили советский флаг. Во время Великой Отечественной войны для установки зенитного пулемета на балконе расширили дверь и отрезали часть центрального ствола минарета. После войны здание мечети передали городу под школу. Тогда появился второй этаж и были уничтожены галереи, где молились женщины. После школы здесь был детский сад, мечеть утратила стрельчатые окна на втором этаже, где на их месте вырубили большие квадратные проемы. Тогда же соорудили несколько пристроек.

Верующие получили обратно здание только в 1991 году, тогда был сделан ремонт, а в 2000-х годах — первая реставрация. realnoevremya.ru

В 1960-м году мечеть признали памятником истории и культуры федерального значения и отдали его ДОСААФ. Верующие получили обратно здание только в 1991 году, тогда был сделан ремонт, а в 2000-х годах — первая реставрация.

— Вот крышу надо починить, — считает Бахтияр Сапаев, работник мечети. — А больше ничего и не надо делать, хорошее здание. Зачем деньги распылять? Раньше тут в стенах были воздушные ходы, по которым шел теплый воздух, а топили в подвале. И таким образом здание обогревалось и вентилировалось. Но это вряд ли восстановят. В 90-е годы во время ремонта все стены заштукатурили, а штукатурку прямо вниз бросали в эти ходы.

Подвал здания занимает большое пространство под мечетью, потолки в нем 3 метра.

Специалисты, изучившие техническое состояние мусульманского храма, все же считают, что затраты предстоят серьезные. Во-первых, чтобы сохранить памятник, а во-вторых, чтобы вернуть ему тот вид, который был для него задуман.

Однако специалисты, изучившие техническое состояние мусульманского храма, считают, что затраты предстоят серьезные. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Некоторые наши аксакалы помнят, как ходили в эту школу, — делится мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф Давлетшин. — А сейчас молиться приходят. После реставрации они смогут заходить по кованой лестнице с перилами, которые здесь были раньше. Их заново будут выковывать по фотографиям, которые сохранились. На них зафиксировано, какой был вход у мечети.

1 / 31 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru