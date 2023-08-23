Владимир Путин пригласил команды из стран-участниц саммита БРИКС на «Игры будущего» в Казань

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на 15-м саммите БРИКС, пригласил команды стран, участвующих в мероприятии, на «Игры будущего». Они пройдут в Казани в 2024 году.

— Будем рады приветствовать команды из стран объединения и на проводимом в следующем году в Казани международном турнире «Игры будущего». Эти соревнования представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами, — заявил Владимир Путин.

Напомним, мультиспортивный турнир «Игры будущего» проведут в столице Татарстана в следующем году с 23 февраля по 2 марта. Соглашение по его организации подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На подготовку к «Играм будущего» направят более 5 млрд рублей. По указу президента России Владимира Путина правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



Для участия в «Играх будущего» уже пригласили Сенегал. Предложение адресовали президенту страны Маки Саллу в конце июля, когда он посещал Татарстан перед началом международного форума «Россия — Африка». Ожидается также участие делегации из Катара.



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Татьяна Демина