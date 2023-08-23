Сразу пятерых футболистов казанского «Рубина» вызвали в национальные сборные

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Игор Вуячич, Виталий Лисакович, Угочукву Иву, Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев вызваны в свои национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Черногорский легионер Игор Вуячич, армянский полузащитник Угочукву Иву и белорусский форвард Виталий Лисакович примут участие в сентябрьских отборочных матчах Евро-2024.

Рустам Ашурматов со сборной Узбекистана сыграет в товарищеских встречах против Болгарии и США. Его одноклубник Умарали Рахмоналиев будет представлять молодежную команду Узбекистана в рамах квалификации к Кубку Азии U23. Сборная сыграет с командами Афганистана, Гонконга и Ирана.

Футболисты отправятся в свои национальные команды после матча с «Пари НН», который состоится 2 сентября

Накануне главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о планах клуба приобрести новых игроков в команду. По его словам, усилений требуют «достаточно много позиций». Впрочем, конкретизировать план наставник не пожелал.

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Айрат Назипов