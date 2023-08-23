Годовая инфляция в России выросла до 4,88%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 15 по 21 августа на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,09%. Год к году инфляция составила 4,88% после 4,66%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

— В секторе продовольственных товаров цены снизились на -0,02% за счет ускорения дефляции на плодоовощную продукцию (-3,07%). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен увеличились (0,30%) преимущественно за счет повышения темпов удорожания легковых автомобилей и строительных материалов, — говорится в отчете ведомства.

В секторе услуг цены снизились на 0,01% на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. Они упали в цене на 0,73%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1%. Рост за месяц составил 0,4 процентного пункта. В то же время наблюдаемая населением годовая инфляция в августе продолжила падать. В августе она составила 13,5%, тогда как в июле — 13,8%.

Годовая инфляция в Татарстане, ускорившаяся в июле 2023 года до 2,99% после 2,21% в июне, остается ниже, чем в Приволжском федеральном округе (3,84%) и в целом по России (4,3%), как и в предыдущие месяцы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов