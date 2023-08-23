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Страны БРИКС согласились на расширение объединения

17:58, 23.08.2023
Страны БРИКС согласились на расширение объединения
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза. Об этом пишет RT со ссылкой на Reuters.

— Группа БРИКС... приняла документ, в котором излагаются принципы... расширения группы, — цитируют СМИ главу МИД ЮАР Наледи Пандор.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На днях представители Китая поддержали процесс расширения БРИКС. В КНР заявили, что они только приветствуют скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров.

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Конкретные даты пока не согласованы.

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Айрат Назипов
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