Страны БРИКС согласились на расширение объединения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза. Об этом пишет RT со ссылкой на Reuters.

— Группа БРИКС... приняла документ, в котором излагаются принципы... расширения группы, — цитируют СМИ главу МИД ЮАР Наледи Пандор.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На днях представители Китая поддержали процесс расширения БРИКС. В КНР заявили, что они только приветствуют скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров.

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Конкретные даты пока не согласованы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов