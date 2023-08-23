В российских школах впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В российских школах, колледжах и техникумах перед 1 сентября впервые пройдут учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе, сообщает пресс-служба Минпросвещения.



Учения пройдут 29 и 30 августа. В министерстве отметили, что обеспечение безопасности — один из ключевых вопросов для всех образовательных организаций. На всероссийских учениях на практике отработают различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств:

— И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки, — прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Во время учений проверят работу систем оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце июня Министерство просвещения России объявило, что обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), новым названием может стать «Основы безопасности и защита Родины». Президент России Владимир Путин в августе подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду. В школах страны начнут преподавать предмет «Основы безопасности и защиты Родины» со следующего учебного года.

В российских школах появится внеурочный курс по оказанию первой помощи и уходу за больными. Он предназначен для учеников 10-го и 11-го классов. Школьников ждут лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, консультации педагога и психолога.



Известно, что в школьную программу начальной военной подготовки для учеников 10—11-х классов включили тему беспилотников.

В Казани летом представили учебник ОБЖ для старшеклассников, в который включили модуль «Элементы начальной военной подготовки». В модуле школьникам рассказывают о строевой подготовке и воинском приветствии, правилах обращения с пехотным окружением, действиях в общевойсковом бою, включая оказание первой помощи. Учебник содержит параграфы, которые посвящены основам обороны государства.

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Маргарита Головатенко