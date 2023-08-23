Экс-подполковник МВД Татарстана ушел на СВО от приговора по взятке 5 миллионов

Контракт осужденный на 10 лет зоны со штрафом 36 млн Рустем Нариманов подписал после проигрыша в кассации

Фото: скриншот realnoevremya.ru видеообращения, предоставлено стороной защиты

Как стало известно «Реальному времени», неделю назад из колонии в Мордовии в зону специальной военной операции этапировали 47-летнего экс-начальника отдела УЭБиПК МВД Татарстана Рустема Нариманова. Ранее казанский суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 36 млн рублей и лишил спецзвания подполковника полиции. Попытки осужденного обжаловать результат процесса и добиться оправдания по взятке в 5 млн рублей и афере на такую же сумму провалились, и он добровольно подписал контракт на службу. Тем временем супруга зэка-добровольца растит троих детей и в судах бьется за имущество семьи, которое приставы выставили на торги в уплату гигантского штрафа.

Нариманов просился на фронт больше года



Об отправке мужа в зону СВО жена Рустема Нариманова узнала неофициальным путем. Несколько дней назад он позвонил с чужого телефона и сообщил: «Я больше не заключенный». Подписал контракт с Минобороны и 15 августа покинул ИК-5 Мордовии, а сейчас проходит подготовку на полигоне в прифронтовой полосе, поделился с женой Нариманов. Позднее с помощью одного из соратников переслал ей краткое видеообращение в адрес раиса Татарстана.

На этом видео бывший подполковник полиции в форме и полной экипировке, но без оружия стоит рядом со священником. На камеру Нариманов от имени штурмовой роты добровольцев просит главу республики объявить благодарность военно-синодальному отделу Русской православной церкви за помощь воинам.

Свое первое заявление о желании участвовать в СВО подполковник написал еще в 2022-м из СИЗО Казани. скриншот realnoevremya.ru видеообращения, предоставлено стороной защиты

Службу в МВД Татарстана ныне осужденный оставил еще в 2014 году, ушел в ранге подполковника с должности начальника отдела Управления по борьбе с экономической преступностью (ныне УЭБиПК). В 2018-м Нариманов уехал в Турцию, а в 2019-м получил заочные обвинения и арест на родине. Зная об этом, в апреле 2021-го решил вернуться и доказать свою невиновность. Его задержали прямо в аэропорту Казани и отправили в СИЗО.

Процесс стартовал в сентябре 2021-го и завершился спустя год обвинительным приговором. В прениях гособвинитель запрашивал для подсудимого 12 лет колонии строгого режима. Приговор Вахитовского райсуда Казани вышел жестким: 10 лет «строгача» со штрафом в 36 млн рублей, лишением звания «подполковник полиции» и запретом в течение 3 лет после отсидки занимать должности в силовых органах и на госслужбе.

Вышеназванный запрет в марте 2023-го исключил из приговора Верховный суд РТ, однако в остальном с решением райсуда согласился. 10 августа свои коррективы в приговор внес Шестой кассационный суд общей юрисдикции, скинув наказание осужденного до 9 лет и 9 месяцев.

Суды трех инстанций доводы адвоката и осужденного отвергли. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Согласно приговору, в 2013—2014 годах офицер полиции за крышевание бизнеса своего знакомого получил взятку на общую сумму 5 млн рублей в виде автомобиля «Мерседес» и страховки на него, а также квартиры и оплаты коммунальных услуг. Также суды согласились с версией силовиков, что Нариманов, пользуясь связями в ГУП «Татлизинг», провернул сделку по покупке за 5 млн рублей и сдаче в лизинг комплекса оборудования для бетонного завода, которое на самом деле даже не закупалось.

В судах подполковник и его адвокат последовательно пытались доказать: в мошенничестве виноваты те, кто готовил документы, подписывал договоры и демонстрировал проверяющим из ГУП чужой бетонный завод под видом свежеприобретенного, тогда как сам Нариманов никакого отношения к фирмам-получателям средств и их счетам не имел. Что до взятки, то, по версии защиты, фабула этого эпизода целиком выстроена на сфальсифицированных документах и оговоре со стороны бывшей жены Нариманова и его бывших приятелей, причастных к истории с заводиком.

Суды эти доводы адвоката и осужденного отвергли. Однако одного из тех приятелей-свидетелей в феврале 2023-го объявили в международный розыск по обвинению в налоговом преступлении с ущербом 215 млн рублей. По иронии судьбы, он также улетел в Турцию, но вот вернется ли?

Последнее заявление на СВО от Нариманова было подано после проигрыша в кассации realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Свое первое заявление о желании участвовать в СВО подполковник написал еще в 2022-м, находясь в СИЗО Казани. На заседании Вахитовского суда в последнем слове он говорил:

— Я воспитан своими родителями как патриот своей страны. В связи с этим я подал заявление об участии добровольцем в специальной военной операции в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Написал в аппарат президента России 7 сентября и военному комиссару республики Погодину. Получил письмо от военкома — мне предложено явиться на призывной пункт для заключения контракта.

Последнее заявление от прослужившего 20 лет и лишенного звания Нариманова было подано после проигрыша в кассации.

Пока муж кроил форму для РЖД, приставы «увели» у жены иномарку

В мордовской колонии бывший подполковник успел отсидеть почти пять месяцев. Работал раскройщиком в пошивочном цехе, где осужденные выполняли большой заказ на форму для РЖД. После 2 лет в стенах изоляторах был рад тому, что есть возможность бывать на воздухе, рассказала «Реальному времени» супруга добровольца Екатерина Нариманова.

По ее словам, никаких официальных документов об «отъезде» мужа из колонии она пока не получала. Не направлялись подобные извещения от ФСИН и оборонного ведомства и в адрес суда, выносившего приговор. А ведь именно в этом, Вахитовском суде Казани сейчас решается судьба арестованного имущества семьи Нариманова, которое по приговору суда подлежит реализации в уплату штрафа 36 млн рублей.

По версии УФССП, приставы нашли автомобиль осужденного должника во время рейда и отправили на штрафстоянку. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой УФССП по РТ

Причем в отсутствие самого осужденного в спорах с приставами участвует его новая супруга Екатерина, на иждивении которой остались трое детей. Младшему только 5. После выхода из декретного отпуска Екатерина, некогда преподававшая английский в КФУ, подрабатывает репетиторством. По данным «Реального времени», женщина обжалует действия УФССП по РТ в части оценки имущества и выставления на торги семейного MINI Cooper 2017 года.

— Я и не знала, что эта машина под арестом. Собственником указан муж, поскольку он ездил в Петербург и там выбирал авто с оформлением кредита, — рассказывает супруга экс-подполковника. — При этом мной было оплачено 70% этой машины, буквально за 10 дней до этого я продала свою «Киа». Обратите внимание — машина приобретена через несколько лет после совершения предполагаемых преступлений, но она является совместно нажитым, а не преступным имуществом.

Чтобы защитить свои права, Екатерина Нариманова обратилась в суд с требованием о разделе того самого MINI Cooper. И 21 августа на заседании суда заявила ходатайство о направлении запроса в Минобороны для подтверждения информации о контракте мужа и приостановке рассмотрения: «По телефону в ИК-5 Мордовии мне уже подтвердили. Жду письменный ответ, а еще ответ на запрос военному комиссару РТ, поскольку муж прикреплен именно к нашему республиканскому военкомату».

По версии истицы, машина является не преступным, а совместно нажитым имуществом. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Представитель службы приставов Айрат Галеев против ходатайства не возражал. Судья Альбина Хабибуллина решила дождаться ответа от Минобороны, а перед объявлением перерыва поинтересовалась, поддерживает ли истица свои требования и где сейчас находится автомобиль? Екатерина Нариманова смогла ответить лишь на первый вопрос — иск поддерживает.

«Судьба машины мне неизвестна. Ее изъяли на улице и увезли», — сообщила она суду. А после заседания раскрыла «Реальному времени» детали изъятия: «В июне я приехала к приставам в межрайонный отдел на Курской с пакетом документов и заявила, что у меня тоже есть права на этот автомобиль. Они меня внимательно слушали. Теперь я понимаю — только делали вид, давали что-то заполнить, подписать. А когда я вышла — машины у отдела уже не было».

История попала в официальный релиз УФССП по РТ вместе с фото «пропавшего» авто на эвакуаторе. Пресс-служба ведомства сообщала об уголовном штрафе в 36 млн рублей и работе по взысканию: «Должник оказался причастен к коррупционной деятельности. Он получил взятку в особо крупном размере. Приставы нашли автомобиль во время рейда и отправили на штрафстоянку». Заметим, шансы на полное погашение невелики — под арестом кроме «Купера» осталось лишь стояночное место. Ранее принадлежавший Нариманову «Форд» загадочным образом еще во время следствия был освобожден из-под ареста и сменил владельца. На основании некой расписки, указывала защита в ходе рассмотрения уголовного дела.

Рассмотрение уголовного дела Нариманова Вахитовский суд завершил еще осенью прошлого года. realnoevremya.ru (архив)

Свою версию случившегося с «Купером» озвучил в гражданском процессе представитель УФССП: «Авто арестовано службой приставов в соответствии со вступившим в силу приговором и передано на ответственное хранение». Соответствующий документ обещал представить позднее.

— На данный момент транспортное средство не реализовано? — спросила судья.

— Пока нет, — ответил пристав, не давая пояснений о дате торгов.

К слову, во второй части видеообращения содержится личная просьба Рустема Нариманова в адрес республиканской власти — «ускорить бюрократические процессы». Не объясняя, о какой волоките речь, боец сообщает, что к началу 1 сентября его семья (с тремя детьми) осталась без автомашины.

Тем временем в процессе по разделу машины объявлен перерыв до 2 октября. После заседания участники процесса сообщили «Реальному времени», что в будущем исполнительное производство по делу зэка-военнослужащего может быть приостановлено.

В пресс-службе УФССП по РТ подтвердили эту информацию:

«Согласно п. 3 ст. 40 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 исполнительные производства в отношении должника-гражданина, участвующего в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежат приостановлению. Отметим, что Президентом Российской Федерации 29.12.2022 подписан Федеральный закон №603-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», в соответствии с которым приостановлению не подлежат исполнительные производства о взыскании алиментов, о возмещении морального вреда или ущерба, причиненного преступлениями».