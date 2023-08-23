В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Попытка киевского режима осуществить теракт была пресечена около 11.30 мск.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, сообщает RT.
Сегодня в селе Лавы Валуйского округа в Белгородской области ВСУ обстреляли санаторий, в результате чего погибли трое мирных жителей.
21 августа над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника. Пострадавших и разрушений не было
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