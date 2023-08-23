Новости происшествий

12:39 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

12:08, 23.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Попытка киевского режима осуществить теракт была пресечена около 11.30 мск.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, сообщает RT.

Сегодня в селе Лавы Валуйского округа в Белгородской области ВСУ обстреляли санаторий, в результате чего погибли трое мирных жителей.

21 августа над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника. Пострадавших и разрушений не было

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также