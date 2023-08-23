Рустам Минниханов осмотрел Менделеевский военный комиссариат после капремонта

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-слжубой раиса Татарстана

Раис Татарстана осмотрел Менделеевский военный комиссариат после капитального ремонта, сообщает его пресс-служба.



Здание военного комиссариата построили в 1958 году. Его общая площадь — 759 кв. м. Капремонт начался в мае этого года и завершен к 20 августа. На работы выделили 47,6 млн рублей. Заказчиком капремонта выступило ГИСУ РТ, подрядчиком — ООО «РСС Инжиниринг».

Рустам Минниханов оценил качество капитального ремонта, осмотрел пункт отбора граждан на военную службу по контракту. В здании также расположены отделы социальной защиты, медицинского персонала, комнаты юриста, нотариуса для решения социальных и юридических вопросов граждан, желающих заключить контракт о прохождении военной службы.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-слжубой раиса Татарстана

«Реальное время» рассказывало, что ремонт четырех военкоматов в Татарстане обойдется в четверть миллиарда. Это военкоматы в Менделеевске, Казани, Зеленодольске, Камско-Устьинском районе республики.



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Маргарита Головатенко