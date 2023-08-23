Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО

Президент России Владимир Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО, об этом он заявил на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, который зачитал доклад перед главой государства, сообщает пресс-служба.

— Все задачи, о которых вы сказали, невозможно решать без решения основной проблемы — это обеспечение безопасности <...> Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная, — сказал Путин.

По словам российского президента, численность населения ЛНР восстанавливается, жители возвращаются в регион. Однако Путин признал, что «есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства и так далее». Но, по его мнению, такие вопросы «что называется, житейские» и в скором времени будут решены.

Одной из ключевых проблем сейчас в новых регионах России — невысокие доходы граждан и растущие цены.

По словам Владимира Путина, нужно налаживать прямой контакт и обратную связь с людьми, однако, «ситуация непростая, она требует от людей особой собранности, готовности к такой серьёзной работе».

Вчера на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил, что бюджетная ситуация в России устойчива и не несет рисков.



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Илина Хакимова