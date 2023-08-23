«РИА Новости»: врио главкома ВКС России назначен начальник Главного штаба генерал Виктор Афзалов
Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник.
Он уже занимал пост врио главкома ВКС страны, когда Сергей Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.
Накануне, 22 августа, в российских СМИ появилась информация, что Сергей Суровикин освобожден от должности главкома Воздушно-космических сил России. На данный момент он находится в краткосрочном отпуске.
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