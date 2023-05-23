Итоги дня: орден для Шаймиева, китайский поход Минниханова, украинские ДРГ в Белгородской области
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 23 мая:
- Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Церемония вручения высших государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Глава государства назвал Шаймиева «сильным и неординарным политиком».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в составе российской делегации, которую возглавляет председатель правительства Михаил Мишустин, в Шанхае. Минниханов отметил, что «наши китайские партнеры настроены по-деловому, готовы работать».
- Также раис Татарстана провел встречу с губернатором провинции Аньхой Ван Циньсянем, на которой заявил, что, благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав двух государств, у регионов есть возможность активнее работать. Минниханов добавил, что многие успешные проекты в Татарстане реализуются благодаря опыту Китая. Также он пригласил команду из Аньхоя на «Игры будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году
- На «Игры будущего» китайскую сторону пригласил и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Приглашение он адресовал вице-премьеру Госсовета КНР Хэ Лифэну, который в свою очередь отметил уникальность проекта «Игры будущего» и определил ответственных по проработке вопросов участия в нем.
- На Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае Михаил Мишустин отметил, что уровень инфляции в России в начале мая замедлился до 2,3% — это самый низкий показатель среди всех стран Европы. Уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%. Также Мишустин выразил мнение, что товарооборот России и Китая может достичь по итогам года $200 миллиардов.
- Помимо всего прочего, премьер-министр России назвал приоритетные варианты направления сотрудничества с Китаем: оба государства могут вместе продвигать перспективные инновационные решения, обеспечить взаимный доступ к передовым технологиям, организовать промышленные производства и предприятия глубокой переработки сырья и решить вопросы технического характера.
- Татарстан опубликовал результаты исполнения бюджета за «шоковый» 2022 год. Доходы бюджета республики за прошлый год составили 453,7 млрд рублей — это на 1,96 млрд больше прогноза (450,7 млрд рублей). Расходы наоборот стали меньше — 463,1 млрд против прогнозных 466,8 млрд. Самую большую разницу между планом и фактом показал, как ни странно, дефицит — 10,4 млрд рублей против прогнозных 16 млрд.
- По итогам 2022 года Татарстан вернулся в пятерку лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства, набрав 58,2 балла из 100 возможных. Первое место заняла Нижегородская область (74,3 балла), второе — Хабаровский край (64,4 балла), третье — Омская область (62,1 балла). Татарстан занял 4-е место. Топ-5 замкнул Пермский край (43,8 балла).
- Делегация из Татарстана посетила Узбекистан с рабочим визитом. Накануне представители РТ во главе с руководителем администрации раиса республики Асгатом Сафаровым встретились с и. о. хокима Ташкента Шавкатом Умурзаковым. Он поблагодарил за визит и выразил готовность хокимията поддержать инициативы гостей по всем направлениям сотрудничества.
- Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях поправки в проект закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Парламентарии постановили, что 21 ноября в стране будет отмечаться как День воинской присяги.
- Также Госдума приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Так, документ считается таковым в случае: его утраты; прекращения гражданства; непригодности документа; невозврата по окончании служебной командировки; смерти; отсутствия паспорта или его неполучения; непередачи без уважительной причины паспорта гражданином России, право которого на выезд из страны ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию и т. д.
- Российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве и на промышленном рынке.
- Депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. В результате принятого решения поляки лишатся порядка €8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России.
- В случае повышения глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов столица России может быть перенесена в Сибирь, заявил климатолог Алексей Кокорин. Он считает, что такой сценарий может произойти ближе к 2080-му году. Эксперт подчеркнул, что такой вариант событий возможен, но является маловероятным.
- В казанской мэрии ответили на жалобу местной жительницы, которая обратила внимание на постоянные заторы на Мамадышском тракте. В ведомстве сообщили, что «на сегодня ведется разработка проектно-сметной документации транспортных развязок по Мамадышскому тракту». Там также отметили, что «реализация строительно-монтажных работ будет возможна по мере завершения проектирования и выделения финансовых средств для выполнения работ».
- Совет директоров компании «Газпром» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. По состоянию на 15:52 23 мая стоимость акций «Газпрома» упала почти на 4% (со 172 до 165 рублей). В свою очередь ПАО «Газпром нефть» рекомендовало выплатить дивиденды. Дивиденд на акцию составит 12,16 рубля. По состоянию 15:52 23 мая акции стоят в пределах 514 рублей.
- Такое же решение принял и Совет директоров казанского АО «Завод «Элекон». Помимо этого было рекомендовано назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров члена совета директоров Фавзию Хузиеву, а секретарем на годовом общем собрании акционеров — Наталью Румянцеву.
- В Советском районе Казани вдоль Мамадышского тракта на территории ЖК «Светлая долина» построят школу на 1 501 ученика. Стоимость работ оценили в 992 млн рублей, за основу взяли проект строительства второго корпуса лицея №186 по ул. Гареева. Последний должен открыться уже к 1 сентября текущего года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В оздоровительной компании в летние каникулы в Татарстане примут участие порядка 168 тысяч детей, в частности более 5 тысяч несовершеннолетних отдохнут на Черноморском побережье. Бюджет оздоровительной кампании в республике вырос на 330 миллионов и превысил 2 миллиарда рублей. отметим, что в 2023 году в Татарстане в ремонт детских лагерей вложат 1,35 млрд рублей.
- Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которыми устанавливается ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными. Так, устанавливается штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных: для граждан он может составить до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч. Также предлагается наложение штрафа в размере до 200 тысяч рублей на владельца животного за укусы, причинившие вред жизни или здоровью граждан либо имуществу.
- На Казанский марафон — 2023 зарегистрировались более 10 тысяч участников из 16 стран и почти 80 регионов России, 445 городов всего мира. Самая популярная из существующих дистанций Казанского марафона — 10 км. На нее заявились порядка 3,6 тысячи спортсменов.
Ключевые события 454-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По факту нападения боевиков ВСУ на Белгородскую область Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).
- В свою очередь в Минобороны России рассказали, что уничтожили 70 украинских террористов, напавших на Белгородскую область. Уточняется, что были ликвидированы четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
- Позже губернатор Белгородской области в своем telegram-канале сообщил, что в результате нападения диверсантов погиб один мирный житель.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянка в ДНР.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка в ДНР, Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское в Запорожской области. В районе населенного пункта Ольговское в Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
- В районе населенного пункта Торецк в ДНР поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка в ДНР уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ.
- Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная в ЛНР, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское в ДНР, а также Токаревка в Харьковской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБюджетПромышленностьНефтьБизнес
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