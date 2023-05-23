Татарстан впервые вошел в топ-5 регионов России по уровню развития ГЧП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года Татарстан вошел в пятерку лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства, набрав 58,2 балла из 100 возможных. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

Первое место заняла Нижегородская область (74,3 балла), второе — Хабаровский край (64,4 балла), третье — Омская область (62,1 балла). Татарстан занял 4-е место. Топ-5 замкнул Пермский край (43,8 балла). Пятерка регионов-лидеров 2022 года полностью обновилась по сравнению с результатами 2021 года, отмечается в сообщении Минэкономразвития России.



Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: результатов реализации проектов ГЧП в 2022 году и в предшествующие годы, работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам государственно-частного партнерства.

— Лидерами рейтинга стали регионы, ранее не входившие в топ-5 субъектов. Таких результатов позволила достичь успешная работа по запуску и последующей реализации крупных проектов ГЧП местными властями. Значительно улучшили свои позиции в рейтинге абсолютное большинство регионов из первой «двадцатки». Надеемся, что результаты рейтинга ГЧП будут стимулировать представителей органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления активнее проводить работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП для создания благоприятной среды для жизни граждан и ведения бизнеса. Этому также способствует работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта, которую министерство ведет под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, — отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лидирующие позиции Нижегородской области, Хабаровского края и Омской области обусловлены запуском крупных инфраструктурных проектов в 2022 году. В соответствии с методикой, утвержденной Минэкономразвития России, уровень развития ГЧП в регионе определяется по итогам оценки трех факторов:

Динамика реализации проектов ГЧП в отчетном году (2022 год).

Накопленный опыт реализации проектов ГЧП в предшествующие годы (до 2022 года).

Состояние нормативно-институциональной среды.

По итогам 2021 года Татарстан в рейтинге развития государственно-частного партнерства занимал 6-е место. До этого он, как напомнили в Агентстве инвестиционного развития республики, находился на 67-й строчке.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Татарстане действует 130 концессионных соглашений и одно соглашение о МЧП с общим объемом инвестиций 93,3 млрд рублей. На республиканском уровне есть 12 концессионных соглашений, общий объемом инвестиций которых равен 89,9 млрд рублей. На муниципальном уровне таких соглашений 119, из которых 109 в сфере ЖКХ, а объем инвестиций оценивается в 3,4 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По данным АИР, наиболее активно проекты ГЧП реализуются в сферах коммунальной инфраструктуры, строительства социальных объектов и дорог. В Татарстане самый крупный из них — это концессионное соглашение в составе платной трассы Шали (трасса М-7) — Бавлы (трасса М-5), подписанное 11 января 2022 года. Общая сумма инвестиций оценивается в 82,4 млрд рублей.



В конце прошлого года кабмин Татарстана утвердил концепцию развития государственно-частного партнерства. Ее основная цель — привлечь внебюджетные инвестиции в экономику республики.



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Луиза Игнатьева