Делегация из Татарстана ознакомилась с деятельностью махаллей в Узбекистане

Фото: пресс-служба хокимията Ташкента

Делегация из Татарстана посетила Узбекистан с рабочим визитом. Накануне представители РТ во главе с руководителем администрации раиса республики Асгатом Сафаровым встретились с и.о. хокима Ташкента Шавкатом Умурзаковым, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.



Умурзаков поблагодарил за визит и выразил готовность хокимията поддержать инициативы гостей по всем направлениям сотрудничества. Сафаров отметил многолетнее и непрекращающееся сотрудничество между республиками — по его словам, этому способствует диалог, организованный на высоком уровне.

Мэр Казани Ильсур Метшин в составе татарстанской делегации заинтересовался деятельностью органов самоуправления граждан, в частности махаллей — уникального локального института, единственного в своем роде. И. о. хокима Ташкента рассказал о структуре и задачах сходов граждан махалли, описал деятельность помощников хокима, молодежных лидеров, активистов по вопросам женщин и инспекторов по профилактике, а еще объяснил цели «женской», «железной» и «молодежной» тетрадей, рассказал об их результатах в столице.

Фото: пресс-служба хокимията Ташкента

В завершение встречи стороны договорились перейти к практическим действиям и продолжить изучение деятельности махаллей с выездом на места, сообщили в редакции газет «Янги Ўзбекистон» и «Правда Востока».

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым на площадке KazanForum. Минниханов подчеркнул, что Узбекистан — один из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана.

Тогда же представители Республиканской клинической больницы Татарстана заключили соглашения о сотрудничестве с образовательными и медицинскими учреждениями Узбекистана.

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Маргарита Головатенко