В новом ЖК вдоль Восточной дуги Казани построят школу по проекту «триатлонного» лицея

Фото: ЖК «Светлая долина» — скриншот «Яндекс.Карты»

В Советском районе Казани вдоль Мамадышского тракта на территории ЖК «Светлая долина» построят школу на 1 501 ученика. Стоимость работ оценили в 992 млн рублей, за основу взяли проект строительства второго корпуса лицея №186 по ул. Гареева. Последний должен открыться уже к 1 сентября текущего года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Два микрорайона с потребностью в школах

Еще в начале года в Казани сообщали о выделении средств на строительство двух новых школ — в «Салават купере» и «Светлой долине». Объекты образования появятся в активно растущих микрорайонах новой застройки. Власти города обещали наращивать в них не только объемы ввода жилья, но и строить необходимые объекты социальной инфраструктуры. Обе школы рассчитаны на 1,5 тысячи учеников.

Как стало известно «Реальному времени», на разработку проектной документации для возведения школы в 13-м квартале казанского ЖК «Салават купере» выделят 10,5 млн рублей. Подрядчику необходимо выполнить комплексно-инженерные изыскания, а также представить свои планировочные решения. Что касается второй школы, в качестве проекта было решено взять уже имеющуюся документацию к строительству другого объекта образования.

Речь идет о втором корпусе лицея №186 по ул. Гареева в Приволжском районе Казани. Соответствующий приказ был подписан первым заместителем директора ГКУ «Главинвестстрой» Айратом Надршиным. Уточняется, что документация получила положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре».

Фото: realnoevremya.ru/Юлия Косолапкина (архив)

Первая школа, где на физкультуре будут изучать триатлон

Строительную площадку новой школы в Приволжском районе города несколько раз посещал мэр Казани, ему докладывали о ходе работ и реализации проекта. Он также отмечал, что это учреждение создается в духе современности, а его план проработан совместно с дизайнерами, педагогами и профильными специалистами.

— Это здание школы очень ждут ученики и родители. Проект, который мы реализуем, соответствует всем современным требованиям, и уже в сентябре мы ждем здесь учеников, — отмечал Ильсур Метшин.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В апреле «Реальное время» писало, что на завершение строительства этой школы направили еще 820 млн рублей. За это лето на территории учреждения должны появиться: хоккейный корт, спортивная площадка, а также бассейн. В это же время в самом здании закончат работу над перемычками и перегородками, утеплят тамбур входной группы и проведут художественную отделку в виде набивки фриза по трафарету.

Еще один интересный факт о заведении озвучил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов. По его словам, эта школа станет первой в Казани, где на уроках физкультуры дети будут изучать триатлон.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Школу уже пытались построить, но жители не оценили

На строительство школы в «Светлой долине» планируется потратить почти миллиард рублей. В первую очередь на территории будущего образовательного учреждения проведут подготовительные работы, включающие в себя демонтаж имеющихся конструкций, а также установку временных объектов (башенные краны, бытовки и др.). Затем строители приступят к возведению железобетонных и металлических конструкций, а также подведению канализации, водопроводов и электроснабжения.

В здании также установят лифты, а для их диспетчеризации закупят новосибирское оборудование. В качестве мер безопасности, помимо сигнализаций и громкоговорителей, в коридорах и помещениях проведут автоматическую противодымную вентиляцию. Здание будет трехэтажным с подвалом. Кроме того, для школы вместе с ее окружающей территорией разработают дизайн-проект, учитывающий расположение спортивных и детских площадок.

На сегодня в районе есть четыре детских сада и лишь одна школа №184 имени Мирзы Махмутова. О том, что образовательное учреждение переполнено и в этой части города нужно строить новое, заявляли давно. Однако несмотря на потребность в школе, часть местных жителей выступила против стройки. Причина в том, что территория под строительство находится в рекреационной зоне — пойме реки Ноксы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Школа на 800 мест в ЖК «Светлая долина». Фото: realnoevremya.ru/Юлия Косолапкина (архив)

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Максим Кокунин