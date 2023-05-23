Рустам Минниханов связал успех многих проектов в Татарстане с опытом Китая

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с губернатором провинции Аньхой Ван Циньсянем. Он отметил, что благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав двух государств у регионов есть возможность активнее работать.

— Хорошая площадка для межрегионального взаимодействия — Совет сотрудничества в формате «Волга — Янцзы», в который входит как Татарстан, так и Аньхой. С провинциями реки Янцзы мы поддерживаем торгово-экономические, культурные, научно-образовательные, молодежные и туристические связи, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

В свою очередь губернатор провинции отметил, что Китай и Россия всегда были стратегическими партнерами.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

— Между нашими народами имеется традиционная дружба. И в нынешней сложной международной ситуации Китай и России сохранили надежные отношения. Аньхой установил дружественные отношения с Татарстаном. Спасибо за ваши усилия, которые вы вносите в развитие сотрудничества в рамках межрегионального Совета «Волга — Янцзы», — отметил Ван Циньсян.

Минниханов добавил, что многие успешные проекты в Татарстане реализуются благодаря опыту Китая. Также он пригласил команду из Аньхоя на «Игры будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году.

«Реальное время» уже сообщало, что в китайской провинции Аньхой Минниханов примет участие в бизнес-форуме и посетит некоторые предприятия. В Китай же он прибыл с рабочим визитом еще 22 мая.

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Айрат Назипов