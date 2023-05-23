Климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь при потеплении климата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В случае повышения глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов столица России может быть перенесена в Сибирь. Такое мнение выразил климатолог Алексей Кокорин.

По его оценкам, такой сценарий может произойти ближе к 2080-му году. К этому времени температура на Земле поднимется на 2—2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.

— Это просто другая жизнь. Это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск, — поделился Кокорин своим предположением с «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Эксперт подчеркнул, что такой вариант событий возможен, но является маловероятным.

В начале апреля ученые сообщили, что температура поверхности Мирового океана продолжает повышаться — так, она поднялась до рекордных 21,1 градуса. Они прогнозируют увеличение риска экстремальных погодных условий. По их мнению, повышение температуры океана увеличивает шансы появления штормов и может привести к таянию ледников.

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Айрат Назипов