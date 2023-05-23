На ремонт лагерей в Татарстане выделили 1,35 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане в ремонт детских лагерей вложат 1,35 млрд рублей. Такую цифру на брифинге в Кабмине озвучил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.



Всего в программу капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето — детям» на этот год включено 15 объектов в 14 муниципалитетах. В 13 из них выполнят строительно-монтажные работы, а для остальных двух разработают проектно-сметную документацию.

С 2019 года в Татарстане капитально отремонтировали, реконструировали и построили 29 детских оздоровительных лагерей. Потратили на эти цели 4,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, проведением летней оздоровительной кампании в Татарстане занимаются 1 523 организации. Отдохнут в лагерях этим летом 168 тысяч детей. На Черноморское побережье из республики в этом году отправят более 5 тысяч детей.



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Татьяна Демина