Госдума приняла закон об установлении 21 ноября Днем воинской присяги

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях поправки в проект закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Парламентарии постановили, что 21 ноября в стране будет отмечаться как День воинской присяги.

Как отмечается в документе, новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года Петром I указа «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Авторы закона отмечают, что учреждение памятной даты будет способствовать воспитанию россиян, «в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и Вооруженным Силам страны».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Отметим, что в России установили 19 дат, входящие в дни воинской славы державы. В их числе День Победы в Великой Отечественной войне, День защитника Отечества, День народного единства, День Бородинского сражения русской армии и так далее.

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Айрат Назипов