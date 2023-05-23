Михаил Мишустин назвал уровень инфляции в России на начало мая самым низким в Европе

Фото: скриншот видео/Правительство России

Уровень инфляции в России в начале мая замедлился до 2,3% — это самый низкий показатель среди всех стран Европы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

— Уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%. По состоянию на начало мая инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Это минимальный показатель среди всех стран Европы, — сказал он.

Мишустин также считает, что товарооборот России и Китая может достичь по итогам года $200 миллиардов.



скриншот видео/Правительство России

Благодаря выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуре кредитные организации, валютные и фондовые рынки продолжают функционировать в обычном режиме, подчеркнул премьер-министр, передает ТАСС. Он также отметил, что по ряду экономических показателей Россия заметно «выросла»:



— Так, в прошлом году достигли нового исторического максимума по сбору зерновых — 157 млн тонн, значительно превзойдя даже достижения Советского Союза. Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу, — сообщил Мишустин.

Вчера Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. Основная цель — участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума, который состоится завтра. Российскую делегацию возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



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Илина Хакимова