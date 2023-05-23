На Казанский марафон зарегистрировались более 10 тысяч человек из 16 стран и почти 80 регионов России
На Казанский марафон — 2023 зарегистрировались более 10 тысяч участников из 16 стран и почти 80 регионов России, 445 городов всего мира. Об этом рассказал заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев.
Самая популярная из существующих дистанций Казанского марафона — 10 км. На нее заявились порядка 3,6 тысячи спортсменов.
На втором месте по популярности забег на 21 км — в нем примут участие 2,5 тысячи атлетов. На третьем месте дистанция в 3 км — на нее зарегистрировали более 3,4 тысячи участников.
Заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев заявил, что на мероприятие зарегистрировали 11 тысяч человек. Гендиректор Казанского марафона Вадим Янгиров уточнил, что заявились 12 тысяч граждан, а с учетом детей — 14 тысяч.
Напомним, из-за проведения Казанского марафона в столице Татарстана 27 и 28 мая перекроют ряд дорог. Ограничение движения введут на ул. Декабристов, Сибгата Хакима, под мостом «Миллениум» и так далее.
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комментарии
Улицы для горожан а не для марофонов и вообще за чей счет праздник?! прекращать надо бабло на дурость тратить