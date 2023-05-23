На Казанский марафон зарегистрировались более 10 тысяч человек из 16 стран и почти 80 регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На Казанский марафон — 2023 зарегистрировались более 10 тысяч участников из 16 стран и почти 80 регионов России, 445 городов всего мира. Об этом рассказал заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев.

Самая популярная из существующих дистанций Казанского марафона — 10 км. На нее заявились порядка 3,6 тысячи спортсменов.

На втором месте по популярности забег на 21 км — в нем примут участие 2,5 тысячи атлетов. На третьем месте дистанция в 3 км — на нее зарегистрировали более 3,4 тысячи участников.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев заявил, что на мероприятие зарегистрировали 11 тысяч человек. Гендиректор Казанского марафона Вадим Янгиров уточнил, что заявились 12 тысяч граждан, а с учетом детей — 14 тысяч.

Напомним, из-за проведения Казанского марафона в столице Татарстана 27 и 28 мая перекроют ряд дорог. Ограничение движения введут на ул. Декабристов, Сибгата Хакима, под мостом «Миллениум» и так далее.

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Татьяна Демина