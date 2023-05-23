Михаил Мишустин назвал приоритетные отрасли сотрудничества России и Китая

Фото: Правительство России (скриншот видео)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал приоритетные варианты направления сотрудничества с Китаем. Об этом он рассказал на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Так, оба государства могут вместе продвигать перспективные инновационные решения, обеспечить взаимный доступ к передовым технологиям, организовать промышленные производства и предприятия глубокой переработки сырья и решить вопросы технического характера.

Также Россия и Китай в будущем могут сотрудничать в области судостроения и станкостроительной отрасли, производства гражданских беспилотников и лесопромышленном комплексе, подчеркнул вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он отметил, что страны сотрудничают в ряде наукоемких отраслей. Значительный потенциал представляет машиностроение для топливно-энергетического комплекса.

Вчера Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. Основная цель — участие в пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума. Российскую делегацию возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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Айрат Назипов