В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации Белгородской области.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

21 мая в Белгородской области появилась ежедневная сводка об обстрелах региона. Вчера Гладков доложил, что на территорию области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ситуацию прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, об инциденте доложили главе государства Владимиру Путину.

Правовой режим контртеррористической операции был введен в области 22 мая. По факту нападения боевиков ВСУ на Белгородскую область возбуждено уголовное дело.

Сегодня в Минобороны России рассказали, что уничтожили 70 украинских террористов, напавших на Белгородскую область.

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Маргарита Головатенко