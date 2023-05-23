По факту нападения боевиков ВСУ на Белгородскую область возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ) после нападения боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что представители украинских вооруженных формирований накануне напали на Грайворонский район Белгородской области. Они обстреляли жилые и административные здания. В результате теракта ранения получили несколько местных жителей.

Сейчас следователи пытаются установить личность нападавших и восстановить всю картину произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Вчера на территорию области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В этот же день на территории региона ввели правовой режим контртеррористической операции. Сейчас Министерство обороны совместно с силовыми структурами проводит зачистку территории от украинских боевиков.

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Айрат Назипов