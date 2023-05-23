В Татарстане летней оздоровительной кампанией охватят около 168 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Порядка 168 тысяч детей из Татарстана в летние каникулы примут участие в оздоровительной кампании. Об этом на брифинге в кабмине рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

— Это большое достаточно количество, — заявила она, комментируя информацию о количестве несовершеннолетних, которые летом 2023 года отдохнут в лагерях.

Пользуются популярностью у детей путевки в палаточные лагеря, где основное направление связано с патриотизмом. Более 11 тысяч путевок раскуплено в лагеря труда и отдыха.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В организации летней оздоровительной кампании в Татарстане задействованы 1 523 организации, уточнила Лейла Фазлеева. Более 2 млрд рублей выделено на этот год на организацию отдыха несовершеннолетних.



Напомним, в Казани летом для школьников организуют работу 12 муниципальных лагерей. В них проведут 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников. Еще 14 838 детей, по планам, посетят пришкольные лагеря города.



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Татьяна Демина