Раис Татарстана: «Наши китайские партнеры настроены по-деловому, готовы работать»

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в составе российской делегации, которую возглавляет председатель правительства Михаил Мишустин. Мероприятие проходит в Шанхае.

— Нам нужно наращивать сотрудничество. К сожалению, в период пандемии не было возможности активно взаимодействовать. Мы видим, что наши китайские партнеры настроены по-деловому, готовы работать, — приводит слова татарстанского лидера его пресс-служба.

В свою очередь, премьер-министр России выразил уверенность, что углубление взаимодействия между двумя странами будет иметь положительное влияние на укрепление экономик России и Китая. Кроме того, в своем выступлении Мишустин пригласил делегацию КНР на Игры будущего.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

— В следующем году в России состоятся Игры будущего. Турнир пройдет в Казани. Он объединит на одной площадке киберспорт и спорт классический. Ждем китайские команды, — сказал он.

Вчера Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. Основная цель — участие в пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума. Российскую делегацию возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Накануне раис Татарстана встретился с мэром города Шанхай Гун Чжэнем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. В частности, обсуждалась возможность открытия прямых рейсов из Казани в Шанхай.

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Айрат Назипов