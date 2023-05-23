Казанский завод «Элекон» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Фото: «Яндекс.Карты»

Казанское АО «Завод Элекон» рекомендовало не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Такое решение принял Совет директоров компании.

Также было рекомендовано назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров члена Совета директоров Фавзию Хузиеву, а секретарем на годовом общем собрании акционеров члена Совета директоров — Наталью Румянцеву.

Отметим, что акции АО «Завод Элекон» не торгуются на российских биржевых площадках и никогда не допускались к ним: также у сообщества нет привилегированных акций.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

На прошлой неделе предприятие отчиталось о выплатах дивидендов за предыдущие годы. К началу месяца завод перечислил акционерам 1 999 902 851 рубль, или 187 рублей на одну обыкновенную акцию.

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Айрат Назипов