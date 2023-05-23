Госдума приняла поправки в закон об обращении с животными

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которыми устанавливается ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными.

Согласно документу, устанавливается штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. В частности, для граждан он может составить до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч.

Также предлагается установить административную ответственность владельца животного за укусы, причинившие вред жизни или здоровью граждан либо имуществу, в случае отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. Это предполагает наложение административного штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

Фото: duma.gov.ru

Помимо этого, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния россияне должны будут выплатить до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, юрлица — до 100 тысяч.

— Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами, — рассказал один из авторов законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В начале месяца в Менделеевске суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда за нападение бродячей собаки на ребенка. Бездомная собака укусила восьмилетнюю девочку. Она получила рану левой голени. В итоге суд взыскал с муниципалитета 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов