Дмитрий Чернышенко пригласил китайские команды приехать в Казань на «Игры будущего»

Фото: Правительство России

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко предложил китайской стороне приехать на Игры будушего в Казань в 2024 году. Приглашение он адресовал вице-премьеру Госсовета КНР Хэ Лифэну.

— Предлагаем Китаю совместно развивать движение фиджитал. Приглашаем максимальное количество команд принять участие в тестовых Фиджитал-играх в Казани уже в этом году. Надеемся также, что КНР примет эстафету и проведет второй международный турнир в 2025 году у себя, — сказал он.

В свою очередь, Хэ Лифэн отметил уникальность проекта «Игры будущего» и определил ответственных по проработке вопросов участия в нем.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах. Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Айрат Назипов