В Минобороны России рассказали об уничтожении 70 украинских террористов, напавших на Белгородскую область

Фото: Минобороны России

Киевский режим, потерпев поражение в Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. Об этом заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области подразделение боевиков вторглось на территорию России. Это произошло накануне.

— В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



Фото: Минобороны России

Уточняется, что уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Вчера на территорию области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В этот же день на территории региона ввели правовой режим контртеррористической операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).



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Айрат Назипов