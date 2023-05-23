Более 5 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом на Черноморском побережье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летом 2023 года на Черноморском побережье отдохнут более 5 тысяч детей из Татарстана. Такие данные на брифинге в кабмине озвучила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

— Запрос есть, и мы его держим на постоянном контроле, — заявила она, уточнив, что заявки на путевки на Черноморское побережье растут ближе к сезону.



Стоимость путевки на Черноморское побережье составляет 36—37 тысяч рублей, рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

В целом летней оздоровительной кампанией в Татарстане охватят около 168 тысяч детей. У детей пользуются популярностью путевки в палаточные лагеря.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В организации летней оздоровительной кампании в Татарстане задействованы 1 523 организации. Более 2 млрд рублей выделено на этот год на организацию отдыха несовершеннолетних.

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Татьяна Демина