Более 5 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом на Черноморском побережье
Летом 2023 года на Черноморском побережье отдохнут более 5 тысяч детей из Татарстана. Такие данные на брифинге в кабмине озвучила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
— Запрос есть, и мы его держим на постоянном контроле, — заявила она, уточнив, что заявки на путевки на Черноморское побережье растут ближе к сезону.
Стоимость путевки на Черноморское побережье составляет 36—37 тысяч рублей, рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
В целом летней оздоровительной кампанией в Татарстане охватят около 168 тысяч детей. У детей пользуются популярностью путевки в палаточные лагеря.
В организации летней оздоровительной кампании в Татарстане задействованы 1 523 организации. Более 2 млрд рублей выделено на этот год на организацию отдыха несовершеннолетних.
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