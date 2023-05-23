«Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Совет директоров компании «Газпром» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. За это решение проголосовали 10 избранных членов Совета директоров компании.

По состоянию на 15.52 23 мая стоимость акций «Газпрома» упала почти на 4%. Меньше чем за час цена одной ценной бумаги снизилась со 172 рубля до 165 рублей.

В свою очередь, ПАО «Газпром нефть» рекомендовало выплатить дивиденды. Дивиденд на акцию составит 12,16 рубля. По состоянию 15.52 23 мая акции стоят в пределах 514 рублей.

Фото: gazprom.ru

В ноябре сообщалось, что «Газпром» не смог выплатить дивиденды акционерам на 7,18% акций. Всего полагалось к выплате 1,121 трлн рублей из расчета 51,03 рубля на одну акцию. Доля исполненной обязанности — 92,82%.



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Айрат Назипов